شركة روسية تصنع قوارب مخصصة لقوات إنفاذ القانون

أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها وقعت عقودا لتصنيع 300 قارب جديد لقوات إنفاذ القانون في روسيا.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:"وقعت شركتنا عقودا لتصنيع 300 قارب جديد لقوات إنفاذ القانون في روسيا، هذه القوارب سيتم تصنيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وستصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 3 مليارات روبل".

وأضاف:"تطور مجال صناعة السفن في روسيا انعكس على صناعة القوارب الصغيرة أيضا، لقد حققنا أرقاما قياسية في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة، وعام 2024 ستقوم شركتنا وحدها ببناء 150 قاربا جديدا لصالح قوات إنفاذ القانون في روسيا".

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وتعتبر "KMZ" من المؤسسات الرائدة في روسيا في مجال بناء القوارب لمؤسسات إنفاذ القانون، إذ تطور قواربا لوزارة الطوارئ الروسية، ولقوات الحرس الوطني، وللقوات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، وكانت قد صنعت 40 قاربا من نوع "آفالينا" لقوات الحرس الوطني، كما صنعت 42 قاربا من طراز PK-500 لوزارة الطوارئ.

كما أعلنت الشركة الشهر الماضي أيضا أنها ستبدأ العام الجاري بالإنتاج المتسلسل لقوارب MASTER PRO السريعة المخصصة للقوات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون في روسيا.

المصدر: نوفوستي