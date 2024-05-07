"روستيخ" تطور منظومة جديدة لتوجيه الآليات في ظروف انعدام الرؤية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير منظومة تصوير حراري جديدة، تساعد على توجيه الآليات والمركبات في الظلام وفي ظروف انعدام الرؤية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"تمكن الخبراء في شركة Shvabe التابعة لمؤسستنا من تطوير منظومة تصوير حراري جديدة لتوجيه الآليات في الظلام الدامس وفي ظروف انعدام الرؤية. منظومة Vzglyad الجديدة تسمح بالتعرف على المعدات والآليات على مسافة تصل إلى 500 متر، ويمكنها رصد الأشخاص على مسافة 300 متر".

وحول الموضوع قال، بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لقسم إنتاج الأسلحة والذخائر في المؤسسة:"على عكس المنظومات الشبيهة الأخرى، منظومة Vzglyad تضمن جودة صورة عالية، ما يسرع بشكل كبير عملية اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ، وفي المستقبل نخطط لإطلاق الإنتاج الضخم لهذه المنظومة لنكون قادرين على تصنيع 100 ألف وحدة منها سنويا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة الجديدة تتكون من جهاز تصوير حراري بدقة 640/512 بيكسل، يتم تثبيته على سطح المركبة، ويرتبط هذا الجهاز بشاشة مثبتة في مقصورة المركبة، تنقل الصورة إلى قمرة المركبة بشكل مباشر، وبفضل هذه المنظومة ستكون القوات العسكرية الروسية قادرة على توجيه المركبات والآليات في الليل، وقادرة على مراقبة العدو في الظلام دون أن يلاحظها أحد.

المصدر: روستيخ