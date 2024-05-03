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روسيا تدعم قوات خفر السواحل بسفينة جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تدعم قوات خفر السواحل بسفينة جديدة
Sputnik vitaly ankov
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أعلنت شركة "ألماز" الروسية أنها أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة مخصصة لقوات خفر السواحل.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"في 27 أبريل الماضي شهد حوض بناء السفن التابع لشركتنا في بطرسبورغ فعالية خصصت لإنزال سفينة قوقاز التي تم تطويرها في إطار المشروع 10410 لصالح قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

وأشار البيان إلى أن السفن التي يتم تطويرها في إطار لمشروع المذكور تستخدم في مهام الدوريات ومهام مراقبة الحدود البحرية، ومهمات حماية السواحل والسفن والمرافق المائية، ومراقبة حركة الغواصات، وتتسلح بمدافع AK-176MA من عيار 76 ملم، و AK-630 من عيار 30 ملم، ورشاشات متنوعة، فضلا عن تجهيزها بمعدات استطلاع ومعدات حرب إلكترونية.

روسيا تدعم قوات خفر السواحل بسفينة جديدة
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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 49.5 م، وعرضها 9.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 375 طنا، كما يمكنها الحركة بسعة 32 عقدة بحرية، وقطع 1500 ميل بحري في كل مهمة، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 28 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا

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