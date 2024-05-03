رصد طائرة غريبة وغير مألوفة في الولايات المتحدة

شوهدت في أجواء قاعدة التجارب الجوية "أغلين" الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية طائرة غريبة وغير معروفة سابقا، وقد تم رصدها بالصور.

وأشارت قناة Militarist telegram إلى أن تلك الطائرة لا تشبه أية منصة جوية طائرة معروفة في الولايات المتحدة، وأبعادها قابلة للمقارنة بطائرة النقل العسكرية الشهيرة C-130 التي يبلغ طولها حوالي ثلاثين مترا، ويزيد باع جناحها عن 40 مترا.

naked-science.ru

وبحسب القناة، فإن هذا التسريب يشبه إلى حد بعيد انطلاق حملة إعلامية أجريت أثناء اختبار طائرة F-117 الشبحية عام 2021.

وتعيد القناة إلى الأذهان أخبارا شبيهة من حيث مضمونها حول نماذج الطائرات المستقبلية الواعدة. وتبين فيما بعد أن بعض هذه الأخبار تم تسريبها عمدا على أنها معلومات مضللة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا