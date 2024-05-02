الجيش الروسي يستخدم درونات قتالية جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا" غازيتا أن وحدات من الجيش الروسي بدأت باستخدام درونات قتالية جديدة لتدمير مواقع القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قناة "iamsniper" على تليغرام التابعة لقوات "أخمات" الروسية الخاصة نشرت مقطع فيديو يظهر استخدام درون قتالي جديد لتدمير مخبأ محصن تابع للقوات الأوكرانية.

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة كيف نفذ الدرون عدة رمايات على المخبأ، وبعدها تطايرت أقسام المخبأ في الهواء.

ولم تشر القناة إلى نوع السلاح الذي تم تزويد الطائرة المسيرة به، فيما إذا كان هذا السلاح قاذف قنابل أو غير ذلك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا