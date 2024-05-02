"حالة نادرة".. طائرة حربية أوكرانية تحاول إسقاط صاروخ مجنح أطلقته قاذفة استراتيجية روسية (فيديو)

نشرت قناة Military Observer الروسية على Telegram مقطع فيديو نادرا لطائرة حربية أوكرانية تحاول إسقاط صاروخ كروز X-101 المجنح "جو – أرض" التابع للجيش الروسي.

وتُظهر اللقطات صاروخ "جو- جو" أطلقته طائرة مقاتلة أوكرانية في أعقاب صاروخ روسي محلّق، حيث تم استخدام الصاروخ الأوكراني كسلاح للدفاع الجوي. ومن غير المعروف ما إذا كان الصاروخ قد نجح نهاية المطاف في اعتراض هدفه في الجو.

يذكر أن صاروخ X-101 الاستراتيجي الروسي المجنح تم تصميمه في مكتب "رادوغا" الروسي للتصاميم مجهزا بتقنيات خاصة بزيادة التخفي عن الرادارات. ويحمل الصاروخ رأسا حربيا يزن 400 كيلوغرام، وتصل سرعته إلى 270 مترا في الثانية، ويبلغ مداه الأقصى 5500 كيلومتر.

وحاملاته هي القاذفات الاستراتيجية "تو – 160" و"تو-95".

المصدر: روسيسكايا غازيتا