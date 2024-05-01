"يعسوب سيناء".. إسرائيل تكتشف نوعا جديدا من اليعسوب قادما من مصر ( صور)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اكتشاف نوع جديد من حشرة "اليعسوب" في إسرائيل قادمة من شبه جزيرة سيناء بمصر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "اليعسوب المكتشف حديثا والذي أطلق عليه اسم "يعسوب سيناء" تم اكتشافه في منطقة العربة الجنوبية بصحراء النقب".

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إنه "تم اكتشاف يعسوب لم نره من قبل في إسرائيل وقد يكون متواجدا أكثر في عمان والإمارات ومصر والسودان وحتى النيجر".

وأطلق على اليعسوب الجديد الاسم العلمي "Paragomphus sinaiticus"، بعد أن تم اكتشافه نتيجة مسح المنطقة لتوثيق وجود مجموعة متنوعة من الكائنات الحية التي تعيش بالنقب.

وأوضح الموقع أن "الاكتشاف الجديد هو نتيجة للتعاون بين مشروع (تيفا-بيز) المشترك وجمعية "حماية الطبيعة" ووزارة حماية البيئة، ومركز "علم الطيور" التابع لجمعية "حماية الطبيعة" الإسرائيلية، ومركز "علم الطيور" في إيلات و"كيبوتز نوت سمدار".

وقد تم اختيار أفضل الباحثين في مجال التنوع البيولوجي من العربة والنقب وبقية إسرائيل وعلماء البيئة من سلطة الطبيعة والحدائق ومع طلاب من معهد عربة وطلاب المدارس في ناعوت سمدار وجنوب العربة لاستكشاف كل ركن من أركان الكيبوتس والمناطق المحيطة بها، واكتشاف ما الذي يمكن أن يزعج التنوع البيولوجي هناك وكيف يمكن تحسينه.

وأشار الموقع إلى أنه "كان قد تم تسجيل 67 نوعا من اليعاسيب واليعسوبات حتى الآن في إسرائيل، بعضها على ما يبدو انقرض بسبب جفاف بحيرة الحولة، وبعضها نادر جدا ومهدد بالانقراض".

وأوضح أن "العثور على نوع جديد يعد حدثا مثيرا في إسرائيل".

المصدر : موقع واللا الإخباري