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روسيا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أول سفينة تم تطويرها في إطار المشروع "14400"، أنزلت إلى المياه مؤخرا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"شهد المرفأ التابع لشركة إصلاح وبناء السفن في نيجني نوفغورود احتفالية خصصت لإنزال أول سفينة تم تطويرها في إطار المشروع 14400، والمخصصة لتدريب طياري المروحيات التابعين لسلاح البحرية الروسي".

وحضر الاحتفالية المدير العام للشركة الروسية لإصلاح وبناء السفن، دميتري سافينا،  ورئيس قسم بناء السفن بالقيادة الرئيسية لسلاح البحرية الأدميرال إلياس شيهابوف، ورئيس سلاح الطيران التابع للبحرية الروسية، أندريه باخوموف، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.

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بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2018، وأشار المختصون إلى أنها مخصصة لتدريب طياري مروحيات سلاح البحرية للقيام بعمليات الهبوط والإقلاع من على متن السفن، وستنضم مستقبلا للخدمة في أسطول البحر الأسود الروسي.

يبلغ طول السفينة 67 مترا، وعرضها 12.7 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 12 عقدة بحرية، وقطع 500 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا

 

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