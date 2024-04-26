الجيش الأمريكي يختبر مسيّرة على هيئة طائرة تزود برشاشات سريعة الرمي (فيديو)

أفادت صحيفة The War Zone بأن مسيرة Mojave المزودة برشاشين من طراز Minigun نجحت في أثناء اختبارها في تدمير بضعة أهداف متحركة.

وقامت المسيرة بـ7 طلعات جوية أطلقت خلالها النيران بـ10000 طلقة. وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة المصنعة للمسيّرة سيارة بيك آب قديمة لعبت دور الهدف التدريبي، وانفجرت بسبب ما على الرغم أن طلقات عيار 7.62×51 يرمي بها رشاش Minigun لا تنفجر من تلقاء نفسها. ومن غير المستبعد أن اشتعال الوقود تسبب في الانفجار. وهناك سبب آخر للانفجار، وهي متفجرات وضعت داخل السيارة.

وبحسب المطورين فإن الاختبارات يمكن اعتبارها ناجحة.

وتم تطوير مسيّرة Mojave بنسخة واحدة فقط تم تزويدها بـ6 حاويات تعلق تحت الجناحين وتوضع داخلها رشاشات، وتبلغ سرعة رمي الرشاشات 3000 طلقة في الدقيقة. وقد توضع في كل حاوية 6000 طلقة. وتزن كل حاوية مع الذخيرة 158 كيلوغراما.

يذكر أن مسيّرة Mojave قد تحمل صواريخ "جو-أرض" من طراز AGM-114 Hellfire و AGM-179 JAGM .

المصدر: روسيسكايا غازيتا