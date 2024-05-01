حل روسي مبتكر لاستخراج المعادن من المناجم المغمورة بالمياه

توصل علماء جامعة الأورال لهندسة المناجم واستخراج الخامات إلى حل تصميمي لاستخراج الخامات المعدنية من المناجم بما فيها السطحية التي غمرتها المياه.

إقرأ المزيد

ووفقا للخبراء، تسببت المياه في توقف عمليات الاستخراج في ثلث مناجم العالم التي اكتشفت خلال 150 سنة الماضية.

ويقترح الباحثون استخدام تقنيات غير تقليدية للعمل في هذه المناجم مثل الطائرات المسيرة والروبوتات وأنظمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ويقول الباحث فاديم مينين المستشار في رئاسة الجامعة: "ستعمل بعض الروبوتات في واجهات العمل في المناجم التي غمرتها المياه على تكسير الصخور تحت الماء، ويستخدم آخرون المضخات لتجميعها ومن ثم تنقل بواسطة خراطيم خاصة إلى منصات غاطسة أو مباشرة إلى مصانع المعالجة على السطح".

ووفقا له، سوف يدير المتخصصون جميع هذه العمليات عن بعد دون أن يتعرضوا إلى أي مخاطر. كما سيتم إسناد العديد من العمليات إلى الذكاء الاصطناعي. وبفضل الشبكة العصبية وخوارزميات الرؤية الحاسوبية، ستتمكن الأجهزة من التنقل في الماء وتمييز الصخور عن بعضها البعض.

وأضاف موضحا، عند تنفيذ هذا المشروع ستقدم حلول هندسية لكل منجم على انفراد وفقا لخصائصه، بالاعتماد على المعدات والأجهزة والتكنولوجيا الروسية. ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"