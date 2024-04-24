تطبيق "تيك توك" يطعن أمام القضاء في قانون أمريكي يهدد بحظره

تعهد الرئيس التنفيذي لتيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الأمريكي الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية "بايتدانس"، وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة.

وقال شو زي تشيو الأربعاء في رسالة مصورة: "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان"، وأضاف: "سنواصل النضال في المحاكم من أجل حقوقكم. الحقائق والدستور في صفنا".

وحذر الرئيس التنفيذي للمنصة: "لا تخطئوا، هذا حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم".

وتابع: العديد من الذين رعوا مشروع القانون اعترفوا أن الهدف النهائي هو حظر تيك توك".

ووصف تشيو هذه الخطوة بأنها "مثيرة للسخرية" بالنظر إلى أن حرية التعبير على تيك توك تلتزم القيم الأميركية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية".

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يذكر أن القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأميركية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.

وبموجب القانون، سيتعين على "بايتدانس" بيع التطبيق أو إزالته من متاجر تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة.

ظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأمريكية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.

المصدر: AFP