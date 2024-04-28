"لا مثيل لها في روسيا".. تسليم طائرة تدريبية روسية الصنع لمركز تدريب في ضواحي موسكو (فيديو)

شهد مطار "مياتشكوفو" في ضواحي موسكو مراسم تسليم طائرة تدريبية روسية الصنع من طراز "إس بي - 30" لمركز Aero Region Training، ستستخدم لتدريب الطيارين الشباب.

قال مصدر في مكتب إس بي ـ 30 للتصاميم أن حفل تسليم الطائرة أقيم يوم 20 أبريل الجاري في إطار برنامج تزويد مدارس الطيران بالطائرات الروسية الصنع.

يذكر أن مركز التدريب Aero Region Training من مدينة تاغانروغ الروسية لديه فروع في عدة مدن روسية، وبينها موسكو وبطرسبورغ وياروسلافل.

وأشار مدير عام مكتب التصميم أليكسي فيتينغوف إلى أن طائرة "إس بي – 30" لا مثيل لها في روسيا، وأعرب عن أمله بالتعاون الطويل الأمد مع مركز التدريب بغية إخراج صناعة الطائرات الصغيرة الروسية من الأزمة، وقال مدير مكتب التصميم إن إنتاج الطائرة "إس بي – 30" لا يعتمد إلا قليلا على قطع الغيار الأجنبية، مع العلم أن الصين هي التي تورد محرك "إس – 100" رباعي الأسطوانات بقوة 100 حصان. أما أجهزة الملاحة في الطائرة فتوردها شركة Suzhou Changfend.

وأوضح أن الطائرة ستعتمد في المستقبل تماما على مكونات روسية الصنع. وأضاف: "نعوّل في مطلع الصيف على صدور براءة اختراع محرك الاحتراق الداخلي المكبسي. أما أجهزة قياس الارتفاع وعدادا السرعة الأفقية والعمودية فقد خضعت للاختبارات التي تنتهي العام الجاري.

يذكر أن "إس بي – 30" هي الطائرة الخفيفة التي تتميز بالإقلاع والهبوط القصيرين. ويصل وزنها عند الإقلاع 495 كيلوغراما، ويمكن استخدامها إلى جانب تدريب الطيارين في مجالات الزراعة والسياحة والتصوير والمراقبة والاستطلاع، ويمكنها أن تهبط في مطارات ترابية غير مجهزة بمعدات الملاحة.

المصدر: ru.sdelanounas