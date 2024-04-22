روسيا تعزز قدرات عربات "Typhoon" العسكرية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير معدات جديدة، ستحسن كفاءة عمل الأسلحة الموجودة في عربات Typhoon-VDV المخصصة للقوات الخاصة في الجيش.

وتبعا لوكالة "تاس" الروسية فقد تم تسجيل براءة اختراع جديدة في روسيا لتطوير منظومات تلقيم جديدة للرشاشات الموجودة في عربات Typhoon-VDV العسكرية.

ويشير نص براءة الاختراع التي حصلت الوكالة على نسخة منه إلى "أن منظومات التلقيم الأوتوماتيكية الجديدة ستستخدم مع الوحدات القتالية BM30-V وBM30-DT الموجودة في عربات Typhoon-VDV، وأن هذه المنظومات ستزيد من كفاءة عمل هذه الوحدات وسرعة إطلاقها للنيران مع استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة".

وتتميز عربات Typhoon-VDV المدرعة الروسية بنظام دفع رباعي، يؤمن لها حركة سريعة على الطرقات الوعرة، كما جهّزت برشاشات ثقيلة ومتوسطة للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف الأرضية والجوية، وصممت لتكون قادرة على الهبوط المظلي من طائرات النقل العسكرية الروسية.

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ويمتلك الجيش الروسي اليوم عدة أنوع من مركبات Typhoon المدرّعة، منها مركبات مصممة للقوات الخاصة ومزودة بأسلحة رشاشة، ومركبات مجهزة بمدفع هاون 2B24 من عيار 82 ملم، ويجري العمل على تطوير نسخ من هذه المركبات ستجهّز بأسلحة مضادة للدرونات.

المصر: تاس