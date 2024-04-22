روسيا.. ابتكار أول كاميرا روسية للرؤية التقنية تتخصص في وضع العلامات على البضائع

كشف المركز الروسي لتطوير التقنيات المتقدمة وشركة "العلامة الصادقة" بالتعاون مع شركة "كوتنترون غروب" عن أول كاميرا روسية للرؤية التقنية في معرض "كانتون" الدولي في قوانغتشو الصينية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمركز بأنه تم تطوير منصة الأجهزة والبرمجيات بالكامل من قبل شركة روسية في إطار برنامج توطين المعدات الخاصة بوضع العلامات على البضائع.

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وأضافت أن الكاميرا تقوم على مبدأ العين البشرية، حيث تلتقط المعلومات على شكل صورة أو فيديو وتعالج ما تراه. أما البرمجيات التي تم تطويرها فهي فريدة من نوعها، وقال ماكسيم شادرين مدير شركة "كوتنترون غروب": "لقد حصلنا على براءات اختراع لطرق التعرف على أجزاء من الصورة وطرق توطين الرموز المقروءة أوتوماتيكيا. وأشار إلى أن الكاميرا تصلح لتنفيذ أية مهام إنتاجية تتعلق بالحاجة إلى التعرف على صور المنتجات وتحليلها.

وأشار سيرغي خولكين نائب مدير عام المركز الروسي لتطوير التقنيات المتقدمة إلى أن شريحة الكاميرا لا تتطلب أجهزة حوسبة إضافية، ويمكنها إرسال نتائج المعالجة إلى وحدة تحكم أو جهاز كمبيوتر. وبفضل ذلك يتم تحقيق الأداء العالي في فك التشفير والذي يفوق أداء الكاميرات الذكية المزودة بشرائح الجيل السابق بمقدار 10 أضعاف. وقال خولكين: "لا يستطيع جهازنا قراءة الرموز الشريطية بشكل مستقل فحسب بل ويمكنه تحديد شكل الأجسام والتحقق من اكتمالها أو تحديد العيوب في العبوة".

المصدر: tadviser.ru