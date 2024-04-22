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"ليس لها مثيل".. روسيا تطور منظومة جديدة مضادة للدرونات

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Alixei sukharukov
صورة تعبيرية
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تمكن المختصون الروس من تطوير منظومة جديدة مضادة للدرونات، تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحول الموضوع قال أوليغ جوكوف، كبير المصممين في مؤسسة " Geran" الروسية التي طوّرت المنظومة:"تمكن خبراؤنا من تطوير منظومة Gyurza المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والقادرة على اتخاذ القرارت بشكل مستقل لتشغيل أو أيقاف تشغيل الترددات اللازمة لقمع إشارات الطائرات المسيّرة".

وأضاف:"تم اختبار المنظومة في العملية العسكرية الخاصة. المنظومة ليس لها نظائر في الوقت الحالي، ويمكنها العمل بشكل مستقل لاختيار للتشويش على الدرونات المعادية".

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وأشار جوكوف إلى "أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومات الحرب الإلكترونية قد أثبتت الفعالية والكفاءة العالية لهذه التقنيات، وأن منظومة Gyurza أثبتت جداراتها أيضا في التعرّف على الدرونات الأوكرانية، وتمكّنت من التشويش على هذه الدرونات فور اكتشاف إشاراتها".   

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منظومة "Gyurza" تزن 25 كلغ، وتعمل مع 10 نطاقات تردد، ويمكنها التشويش على أهدافها على مسافات تصل إلى 1500 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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