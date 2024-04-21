الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من رشاشات "آكا - 12" المعدّلة

تسلم الجيش الروسي دفعة جديدة من رشاشات "آكا – 12" المحدّثة من نموذج 2023.

وقبل ذلك خضعت كل النماذج لاختبارات ميدانية. وجاء في تقرير نشرته الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" أن الحاجة إلى إدخال تعديلات على نموذجي عامي 2018 و2021 ظهرت في أثناء استخدام النموذجين المذكورين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تطلبت الخبرة القتالية من مصممي ومتخصصي شركة "كلاشينكوف" البحث عن حلول تكنولوجية جديدة رامية إلى إتقان الرشاش وتغيير تصميمه.

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يذكر أن النموذج المعدل من بندقية AK-12 الهجومية حصل على مفتاح أمان مزدوج في الجانبين ومعوّض اللهب غير القابل للفك وجهاز التصويب البصري الجديد. وأصبح هذا الأخير أكثر تنوعا، مما يجعل من السهل إطلاق النار في ظروف الرؤية المحدودة.

وتم تغيير تصميم الحاضن وكذلك نظام تثبيت غطاء علبة السبطانة. وقد أزيل في الرشاش نظام الرماية بطلقتين، وظهرت إمكانية تكييف الأخمص مع الجندي الذي يطلق النار. ونتيجة لعملية التعديل والتحديث أصبح الرشاش أخف وزنا وأكثر راحة مع الحفاظ على أمانه التقليدي.

وقد تم مؤخرا نشر مقطع فيديو عن البندقية الهجومية من طراز AK-12 والتي اشتعلت بعد التعرض لنيران صواريخ "هايمارس"، لكنها لم تفقد القدرة على إطلاق النار.

مع ذلك فإن العمل على إدخال تعديلات في تصميم رشاش "كلاشينكوف" يستمر بشكل منتظم، وتتلقى شركة "كلاشينكوف" بشكل دائم ملاحظات بشأن إتقان بندقية "آكا – 12" الهجومية من منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا