علماء الوراثة الروس يثبتون العلاقة الجينية بين شعوب القوقاز وحضارة السكيثيين

تمكن علماء الأحافير الروس والألمان، لأول مرة، من فك رموز جينومات شعب حضارة "كوبان" القديمة في العصر البرونزي، مما كشف عن ارتباطها الوثيق بحضارة السكيثيين.

كما أثبت العلماء أن تراثها الجيني موجود في جينات العديد من الشعوب المعاصرة في شمال القوقاز. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمدرسة الاقتصاد العليا، الأربعاء 17 أبريل الجاري.

ويقول العلماء: "الدراسة التي أجريناها تتيح لنا التأكيد على أن الشعوب المعاصرة في شمال القوقاز لها علاقة وراثية مباشرة بالحضارات القديمة التي عاش حاملوها في هذه المناطق منذ قرون عديدة. وقد ترك حاملو حضارة "كوبان" تراثهم الجيني ضمن السكان المعاصرين، وتقول الدراسة إن الشعبين "الكوميك والليزغين" ربما كان لديهما نفس الجينات ونفس الأصول مثلما كان لدى مجموعة "خامشيني" العرقية الأرمنية المعزولة".

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وتوصلت إلى هذا الاستنتاج مجموعة من علماء الأحافير الروس والألمان بقيادة أرتيم نيدولوزكو، رئيس مختبر علم الأحافير القديمة في الجامعة الأوروبية ببطرسبورغ. وحقق العلماء هذا الاكتشاف في أثناء دراسة بنية أجزاء الحمض النووي المستخرجة من بقايا خمسة ممثلين لحضارة" كوبان" وقوقازي قديم واحد من حضارة "آلان".

وقطن ممثلو هذه الحضارات منطقة شمال القوقاز في نهاية العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي، حيث يفترض أنهم كانوا على اتصال وثيق بشعوب وبلدان ما وراء القوقاز والشرق الأوسط، كما كانوا على اتصال بالسيمريين، وبعد ذلك مع السكيثيين. ويعتقد العديد من المؤرخين وعلماء الآثار أن حضارتي "كوبان "و"آلان" أسهمتا كثيرا في تطوير جينات شعوب القوقاز المعاصرة، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل مباشر على ذلك.

وقالت ناتاليا سلوبودوفا الأستاذة المساعدة في مدرسة الاقتصاد العليا: "أظهر تحليل الاختلاط الوراثي لحاملي حضارتي "كوبان" و"آلان" أن القبائل الرحل السكيثية لم تؤثر على سكان القوقاز ثقافيا، فحسب بل ووراثيا. وعلاوة على ذلك، فإن شخصا من منطقة "كلين يار 3"، كان لقبره صفات غير العادية بالنسبة لحضارة " كوبان"، ويبدو أن تلك الخصائص لها علاقة حضارية وجينية وثيقة مع السكيثيين من منطقة البحر الأسود".

المصدر: تاس