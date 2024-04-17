روسيا.. بدء التحضيرات لاختبار سفينة صاروخية جديدة كاسحة للجليد (فيديو)

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن طاقم سفينة "إيفان بابانين" العسكرية الجديدة انتقل إلى السفينة وباشر بالتحضير لعملية اختبارها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"طاقم سفينة إيفان بابانين العسكرية الجديدة الكاسحة للجليد انتقل إلى السفينة وباشر أفراده في التعرف على أقسامها، ومن المفترض أن تبدأ مرحلة اختبارات المصنع البحرية على السفينة صيف العام الجاري".

وأشار البيان إلى أن السفينة التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "23550" توفر جميع الظروف المريحة للطاقم والعسكريين الذين سيتواجدون على متنها، إذ تضم غرفا مزودة بأربعة أسرّة للبحارة، وغرفا مجهزة بسريرين للضباط، أما قادة السفينة فخصصت لهم غرف مجهزة بسرير واحد".

وحصلت كل غرفة من الغرف المخصصة للطاقم والضباط والقادة على حمام ومرحاض ومغسلة، كما جهّزت بأماكن ترفيهية وصالة رياضية.

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وتطور روسيا السفن في إطار المشروع 23550 لتعمل كآليات لحماية الحدود والمرافق البحرية في مياه القطب الشمالي، ولحماية وقطر السفن ومرافقتها إلى الموانئ، كما يمكن استخدامها كسفن إمداد عسكري، والمميز فيها هو صلابة هياكلها، حيث تمكنها من العمل في المياه التي يكسوها الجليد الذي تصل سماكته إلى 1.7 م.

وتتسلح هذه السفن بمدافع أوتوماتيكية من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Kalibr-K المجنحة، وصواريخ Uran المضادة للأهداف البحرية، وتم تجهيزها بمنصات لحمل المروحيات ومنصات لحمل الطائرات المسيرة.

المصدر: سلاح روسيا