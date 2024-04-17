الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات الدرونات الروسية

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء الروس طوروا قدرات بعض درونات FPV العسكرية من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي عليها.

وجاء في منشور للصحيفة:"بفضل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي على درونات "بيرانا" أصبحت قادرة على العمل بكفاءة عالية في الليل".

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة التي تعمل على تطوير هذه الدرونات:" تم تجهيزها بكاميرات فيها وحدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه التقنيات تقوم باستقبال الصور الملتقطة بالأشعة ما تحت الحمراء، وتحولها إلى صور بالأبيض والأسود، يمكن معاينها بسهولة من قبل مشغل الطائرة، بعد التقاط الصور تقوم الطائرة بإرسالها مباشرة إلى المشغل عبر القنوات اللاسلكية".

وتمتلك روسيا اليوم درونات "بيرانا-10" المتعددة المهام، والتي كانت قد استخدمتها في العملية العسكرية الخاصة، واعتمدت عليها في عمليات الرصد والاستطلاع العسكري وعمليات مهاجمة مواقع وأليات العدو، ويمكن لهذه الدرونات نقل حمولات تصل أوزانها إلى 5 كيلوغرامات.

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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" مؤخرا أن الخبراء الروس تمكنوا من تطوير نسخ معدلة من هذه الدرونات، أطلق عليها اسم "بيرانا-13"، يصل مداها إلى 30 كلم، وزودت بمحركات تمكنها من نقل حمولة تزن 8 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا