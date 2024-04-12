روسيا بصدد تطوير أجهزة تحمي المعدات الحربية من الإشعاع الكهرومغناطيسي الموجّه

تقوم روسيا بتطوير مكوّنات إلكترونية من شأنها حماية الأجهزة التي تحملها المعدات الحربية من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

وقال مصدر في شركة "روس إلكترونيكا"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية:"نحن نطوّر جيلا جديدا من مرشحات رقائق السيراميك لحماية الأجهزة من الإشعاع الكهرومغناطيسي الموجه. وقد اجتازت الدفعة التجريبية من الأجهزة المطورة الاختبارات وأكدت تماما المواصفات التي تم الإعلان عنها مسبقا".

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وحسب المصدر فإن المكوّنات الإلكترونية الجديدة ستستخدم عند تطوير وتحديث الإلكترونيات الميدانية الجديدة وكذلك الأنظمة الإلكترونية التي تحملها المعدات الحربية والخاصة.

وأوضح أن شركته تستعد الآن لإطلاق دفعة من مرشحات الرقائق للتأكيد على إمكانية إنتاجها الصناعي المتسلسل.

يذكر أن النبضة الكهرومغناطيسية القوية القادرة على فصل الأجهزة غير المحمية أو تعطيلها تنشأ عند الانفجار النووي ضمنا. وعلاوة على ذلك فإن عددا من البلدان، بما فيه الولايات المتحدة، تقوم بتطوير ذخائر جديدة بمقدورها أن تولد في حال انفجارها النبضة الكهرومغناطيسية التي تصيب إلكترونيات العدو. كما يتم تطوير الأنظمة العسكرية الخاصة بالإشعاع الكهرومغناطيسي الموجّه.

المصدر: نوفوستي