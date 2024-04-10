روسيا.. استعادة مظهر ملك وملكة سكيثيين من القرم يعودان إلى القرن الرابع قبل الميلاد

تمت استعادة المظهر الخارجي لملك وملكة سكيثيين، في تل قديم عثر عليه مؤخرا في شبه جزيرة القرم.

وقد استعيد مظهر الخارجي لهما بناء على طريقة اقترحها عالم الأنثروبولوجيا الروسي ميخائيل جيراسيموف، الذي سبق له أن أبدع صورة نحتية للملك السكيثي (سكيلور).

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وقالت إرينا شكريبلياك نائبة مدير متحف "نابولي السكيثية" التي أشرفت على عملية الحفريات:" لأول مرة منذ أكثر من نصف القرن، تمت استعادة مظهر الزوجين الملكيين السكيثيين اللذين عاشا في القرن الرابع قبل الميلاد. وتم اكتشاف بقاياهما أثناء الحفريات التي أجريت في تل (تواك أوبا) في منطقة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم.

وأشارت شكريبلياك قائلة:"وجدنا في قبو منهوب جمجمتين لرجل وامرأة. وساعد عالم الأنثروبولوجيا من مدينة أوفا الروسية أليكسي نيتشفالودا المتخصص في إعادة بناء المظهر الخارجي، في استعادة مكونات الوجهين، وهما شخصيتان من النخبة، وبالتحديد الملك وزوجته. وعلاوة على ذلك، فإن المرأة كانت على الأرجح ضحية دفن، ولم تتوف مع زوجها. بينما لم نعرض بعد على عامة الناس ما أسفرت عنه عملية إعادة البناء."

وهذا هو الاستنساخ الثاني لمظهر الملوك السكيثيين بعد عملية استعادة مظهر الملك (سكيلور) التي نفذها عالم الأنثروبولوجيا السوفيتي ميخائيل غيراسيموف في النصف الثاني من القرن العشرين بناء على جمجمة عثر عليها في مدفن غني بعاصمة السكيثيين "نابولي السكيثية" في مدينة سيمفيروبول الحالية بالقرم.

يذكر أن الملك (سكيلور) عاش في القرن الثاني قبل الميلاد، أما البقايا التي تم العثور عليها تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد وتنتمي إلى نخبة الحضارة السكيثية الذين عاشوا في شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس