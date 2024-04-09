روسيا.. ذكرى مرور 65 عاما على دخول بندقية كلاشينكوف المطورة "آ كا إم" الخدمة في الجيش السوفيتي

دخلت بندقية "كلاشينكوف" الآلية (آ كا إم) المطورة ورشاش "كلاشينكوف" الخفيف المصمم على أساسها، الخدمة في الجيش السوفيتي منذ 65 عاما، أي في 8 أبريل عام 1959.

وقد اتخذ مجلس الوزراء السوفيتي قرارا خاصا بهذا الشأن.

وتولى مصنع "إيجيفسك" الـ74 الذي يعتبر الآن فرعا من شركة "كلاشينكوف" إنتاج البندقية الآلية على دفعات. أما إنتاج رشاش "كلاشينكوف" الخفيف فتولاه مصنع "مولوت" الـ367 (مصنع فيتسكي – بوليانسكي حاليا)، ويعود تطوير كلا السلاحين الخفيفين إلى مصمم الأسلحة الأسطوري السوفيتي ميخائيل كلاشنينكوف.

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ومن أهم ميزات تطوير بندقية "آ كا إم" الآلية زيادة كثافة الرمي في أثناء الرماية الأوتوماتيكية. ولهذا الغرض تم تثبيت المغلاق في أيسر جسم البندقية ليحتل وضعية معيّنة لحظة إطلاق النار. والميزة الثانية هي استخدام جهاز إبطاء الزناد في آلية الضرب، الأمر الذي زاد من كثافة رمي الجندي عندما يطلق النار واقفا. وقد ارتفع مدى الرمي حتى 1000 متر، بدلا من 800 متر في السلاح غير المطور، وانخفض أيضا وزن البندقية.

أما رشاش "كلاشينكوف" الخفيف فحل محل "رشاش "ديغتياريوف". ومنذ ذلك الحين اعتبر من أخف الرشاشات وزنا في العالم، ودخل الخدمة في 40 جيشا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا