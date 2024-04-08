غرفة فندق متنقلة.. تجربة مثيرة للاهتمام!

كشف فريق من الباحثين عن سيارة ذاتية القيادة، تسمى "Swift Pod"، تضم حجرة نوم كبيرة تحاكي مفهوم "غرفة فندق متنقلة" على عجلات توفر الوجبات الخفيفة والمشروبات.

وتعتمد Swift Pod على فكرة بسيطة تتمثل في السفر لمسافات طويلة "بسرعة معقولة" أثناء النوم.

وأوضح فريق شركة Xoio في برلين: "كنا دائما مفتونين بالقطارات الليلية وسحر الحنين لفكرة الاستيقاظ في وجهتك بعد نوم منعش".

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وتابع: "تتميز السيارة بتصميم مثلثي مستقبلي. اخترنا التمسك بالشكل المثلث الأيقوني للتأكيد على مدى ضآلة ما هو ضروري لتحقيق وسيلة مستدامة للنقل لمسافات طويلة".

وتضم السيارة سريرين مفردين يوفران مساحة نوم لشخصين، ويمكن لهما اختيار الجلوس في وضع مستقيم، أو الاستلقاء على السرير "المريح".

ويمكن للركاب طلب سيارة عبر الإنترنت، وإدخال الوجهة والوقت المطلوبين.

ويقوم نظام الملاحة بحساب السرعة المطلوبة بشكل مستقل للوصول إلى الهدف في الوقت المناسب.

وقالت Xoio: "من المدهش مدى قدرتك على السفر بين عشية وضحاها بسرعات صديقة للبيئة، خاصة عندما تكون حركة المرور منخفضة".

وما تزال Swift Pod مجرد مفهوم إلى حد كبير، ومن غير الواضح متى تصبح حقيقة واقعة.

المصدر: ديلي ميل