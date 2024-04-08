روسيا.. ابتكار أحذية تؤمن الحماية ضد الألغام المضادة للمشاة

تم تطوير نماذج جديدة من الأحذية للمهندسين العسكريين قادرة على حماية أقدامهم عند انفجار أي نوع من الألغام المضادة للمشاة.

صرح مصدر في المركز الدولي لمكافحة الألغام أنه تم تطوير أحذية خاصة لحماية الأطراف السفلية لأفراد القوات المسلحة الروسية، ويتم الآن اختبارها في محور "أفدييفكا" العملياتي. وهناك عدة أنواع من الأحذية، وبينها حذاء СЗС 10П المخصص لقادة مجموعات المهندسين العسكريين الذين يرتدونه كل يوم، والجزء العلوي منه يحمي من الشظايا، أما الجزء السفلي فيحمي من الألغام البلاستيكية المحظورة من طراز "ليبيستوك" (الوريقة) الذي يحتوي على 37 غراما من المتفجرات.

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ويتكون هذا الطراز من الأحذية من النعل بسمك 35 ملم يُصنع من مادة مقاومة للانفجارات الشديدة. ولا يزيد وزن الحذاء عن 2.5 كيلوغراما.

وهناك أحذية أخرى من طراز СЗС 35 تضمن مستوى أعلى من الحماية. وهي مخصصة لخبراء المتفجرات. ويوفر هذا النموذج الحماية ضد ألغام "الوريقة" وألغام PMN-4 (50 غراما من المتفجرات). ولا يزيد وزن الحذاء عن 3.5 كيلوغرام، وهو متوفر بجميع المقاسات والألوان، وبينها ألوان الكاكي والأسود والرملي، ويصنع الجزء الداخلي للأحذية من نسيج مقاوم للماء و"قابل للتنفس".

يتمتع نموذج "العنكبوت" من الأحذية بأعلى مستوى من الحماية من الألغام المضادة للمشاة. وبحسب المصدر، فهو يحمي من انفجار اللغم PMN-2 الذي يحتوي على ضعف كمية المتفجرات الموجودة في لغم PMN-4، أي 100 غرام.

وتكمن الميزة التصميمية لهذا الحذاء في أنه عند تفجير اللغم تنكسر ساق هذا الحذاء، ويمكن تعديل مقاسه من 40 إلى 45، وطريقة تثبيته تحاكي طريقة استخدام ألواح التزلج على الجليد.

المصدر: نوفوستي