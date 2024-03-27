أعلنت إدارة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية في فبراير عام 2023 عن شرائها مروحية UH-60 Black Hawk ( العقاب الأسود).

وهناك معلومات تفيد بأن تلك المروحية كانت تستخدم سابقا في إحدى الشركات الأجنبية الخاصة.

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واستخدمت Black Hawk على مدى سنة تقريبا لأغراض الدعاية فقط حيث صوّرت فيديوهات وظهرت تقارير عن تدريبات تجري على تلك المروحية الأمريكية الصنع. وبدا أن كل مشارك في التدريبات والإجراءات الأمنية يحاول التقاط صورة بالقرب من تلك المروحية التي ذاع صيتها بعد مشاركتها في أفلام هوليوود.

لكن على الرغم من تزويد UH-60 Black Hawk برشاشات ثقيلة تخشى القيادة العسكرية الأوكرانية من إرسالها إلى الخط الأمامي لتنفيذ المهام القتالية أو اللوجستية لأن النسخة التي تسلمها الجيش الأوكراني لا تمتلك أجهزة حماية، ولذلك من السهل جدا إسقاطها حتى باستخدام صواريخ قديمة مضادة للجو.

وقد أفادت وسائل الإعلام مؤخرا بأن إدارة الاستخبارات العسكرية تسلمت نسخة أخرى من Black Hawk، لكنها لا تزال تستخدم لخلق مضمون دعائي على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا