الجنود الروس يتدربون على تدمير درونات FPV بـ"كلاشينكوف" المثبت على مركبات خفيفة (فيديو)

تم تدريب أفراد الوحدات المرابطة في مقاطعة روستوف الروسية على صد هجوم أسراب من الدرونات الانتحارية مع استخدام مركبات "واز" الخفيفة التي تنصب عليها منصات رشاشات "كلاشينكوف".

وتكمن ميزة مركبات الدفاع الجوي هذه في سرعة توجيه الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة إلى الأهداف المحلقة على الارتفاع العالي والأهداف البرية، وعلاوة على ذلك فإن رشاشات "كلاشينكوف" المضادة للجو تتيح إمكانية تدوير ماسورة السلاح في مجال 360 درجة أفقيا وفي مجال من +75 إلى -50 عموديا.

يذكر أن رشاش "آكا -12" (كلاشينكوف) له سرعة الرمي 700 طلقة في الدقيقة ومدى الرمي الدقيق 1000 متر. أما وجود لوحة " بيكاتيني" على غطاء علبة الماسورة فيسمح بتركيب أجهزة التصويب البصرية والليلية في الرشاش، فضلا عن المصباح وجهاز دلالة الهدف.

ومن الميزات الأخرى لهذا السلاح هي مسافة الرمي القياسية في أثناء إطلاق النيران برشقات، ويمكن أن يستخدم "آكا – 12" مخازن"كلاشينكوف" التي تتسع لـ30 و60 و90 طلقة.

إذن، فإن منظومة واحدة مزودة بـ3 رشاشات "كلاشينكوف" بمقدورها إطلاق 90 أو 135 أو حتى 180 طلقة عيار 5.45 ملم خلال ثوان معدودة إلى درون FPV أو مسيّرة "بابا ياغا".

يذكر أن الأكاديمية العسكرية الروسية للإمداد والتموين حصلت مؤخرا على براءة اختراع آلة رشاش "كلاشينكوف" الثقيل، حيث تتم تغذية الرشاش بحزام طلقات يحتوي على 100 أو 200 طلقة من عيار 7.62 ملم، وتطلق النار إلى مسافة 1500 متر بسرعة 650 طلقة في الدقيقة.

ويذكر أيضا أن المركبات الخفيفة المضادة للجو المزودة برشاش "دوشكا" الثقيل استخدمت على نطاق واسع في الحرب الوطنية العظمى لتدمير الطائرات والمدرعات على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا