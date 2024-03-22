دراسة: ثلث سكان العالم يشربون الماء الملوث

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء من جامعة شيفيلد البريطانية، أن ملايين الأشخاص حول العالم يشربون ماء ملوثا، يحتوي على نسبة عالية من الزرنيخ.

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وتشير مجلة Science of The Total Environment العلمية، إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن العديد من البلدان في العالم تستخدم التعليمات القديمة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحد الأقصى المسموح به لتركيز الزرنيخ في الماء التي تبلغ 50 ميكروغراما / لترا، أو أجزاء لكل مليار، وفقا للتحليل. وتشمل هذه الدول الصين، وبنغلاديش، وباكستان، وكمبوديا، وتايلاند، وميانمار، ونيبال، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 32 بالمئة من سكان العالم.

وتأثير الزرنيخ الموجود في المياه المستخدمة للشرب أو الطبخ أو ري المحاصيل يمكن أن يسبب مجموعة من المشكلات الصحية التي تؤثر في كل عضو من أعضاء الجسم، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية.

وقد شملت هذه الدراسة اختبار المياه المحتوية على الزرنيخ غير العضوي المستخدمة في طهي الطعام بما فيها المحتوية على 10 و50 ميكروغراما /لترا وكذلك مياه الشرب المحتوية على 0.2 جزء في المليار.

ويوصي الباحثون حكومات الدول بإدخال معايير أكثر صرامة لمستوى الزرنيخ في المياه من المعمول بها حاليا. وينصحون السكان بسلق الأرز في كمية كبيرة من الماء بدلا من طهيه على البخار. لأن البخار يسبب تراكم السموم في حبيبات الأرز.

المصدر: gazeta.ru