روسيا تطور راجمات صواريخ روبوتية

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير راجمات صواريخ روبوتية صغيرة.

وحول الموضوع قال أندريه براتينكوف، المدير التنفيذي للمؤسسة التي تطور هذه المنصات:"تعمل مؤسستنا على توسيع إمكانياتها في تطوير المنصات الروبوتية العسكرية، ويجري العمل حاليا على تطوير منصة (القنفذ) الروبوتية التي ستجهز براجمة صواريخ".

وأضاف:" الراجمة الروبوتية ستجهز بمنصة لإطلاق 6 صواريخ يصل وزن كل واحد منها إلى 600 كلغ، هذه الصواريخ قادرة على اختراق الدروع التي تصل سماكتها إلى 200 ملم".

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وأشار براتينكوف إلى أن "راجمات القنفذ الجديدة سيكون بإمكانها الاقتراب من مواقع العدو أثناء المعارك دون أن يتم اكتشافها، وستتمكن من تدمير مواقع العدو ومعداته وآلياته".

وتعمل روسيا حاليا على تطوير العديد من أنواع المركبات الروبوتية العسكرية، من بينها مركبات مخصصة لزرع الألغام، وروبوتات متعددة المهام يمكن استعمالها لمهمات الاستطلاع ومهمات دعم الآليات الحربية ومهمات إجلاء الجرحى من أرض المعارك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا