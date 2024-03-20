وسائل إعلام: أوكرانيا تزود مقاتلات "ميغ – 29" بقنابل Hammer الفرنسية الفائقة الدقة

أفادت بوابة Army Recoqnition الإلكترونية بأن أوكرانيا أكدت أن مقاتلات "ميغ-29" ستزود بقنابل A2SM Hammer استلمتها من فرنسا.

يذكر أن الجيش الأوكراني يواجه مشكلة في تشغيل الطائرات السوفيتية الصنع، بإضافة إلى غياب القاذفات الغربية الحديثة مثل "إف – 16". ويضطر إلى تكييف طائراته مع ذخائر غربية الصنع. وقد أدخلت عام 2022 تعديلات في تصميم "ميغ – 29" لتحمل صاروخ AGM-88 HARM الأمريكي الصنع المضاد للرادار. وتطلب الأمر تثبيت حمالة خاصة وبطارية كهربائية خارجية. وأعادت البوابة إلى الأذهان أن تعديلات مماثلة طرأت على مقاتلات "سو- 27". وهناك قنابل JDAM-ER و Mk82 تحملها كذلك الطائرات السوفيتية الصنع.

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وصارت الطائرات نفسها الآن قادرة على حمل قنابل A2SM Hammer، وهي ذخيرة فائقة الدقة دخلت الخدمة عام 2007 في عدد من أسلحة الجو في العالم، بما في ذلك القوات الجوية في فرنسا والمغرب ومصر وقطر والهند. وسبق لهذه القنابل أن استخدمت في نزاعات مسلحة مختلفة، مثل الحروب في أفغانستان وليبيا.

ويبلغ وزن القنبلة 350 كلغ، وزن رأسها القتالي 250 كلغ، طولها 3.1 متر. وتم تزويد A2SM Hammer بنظام توجيه هجين يجمع بين نظام الملاحة الاستمراري ونظام الملاحة الفضائي "جي بي إس". ويزيد مدى عملها عن 70 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا