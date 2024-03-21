صحيفة: تأجيل موعد دخول حاملة الطائرات الثالثة Enterprise الخدمة في البحرية الأمريكية

أفادت صحيفة Flotprom الأمريكية بتأجيل موعد تسليم حاملة الطائرات الثالثة Enterprise من الجيل الجديد للبحرية الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تتسلم البحرية الأمريكية حاملة الطائرات في سبتمبر عام 2028 بدلا من مارس من العام نفسه. ويكمن سبب التأجيل في تأخير توريد قطع الغيار والمكونات من الشركات المساهمة في المشروع. ويشار إلى أن طلب الأموال لسلاح البحر الأمريكي يتضمن كذلك قرارا بتأجيل شراء حاملة الطائرات الخامسة من الجيل الجديد إلى عام 2030.

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وبينما يعتبر الأخصائيون في الشركة التي تولت بناء حاملة الطائرات أن تأجيل مواعيد التسليم قد يؤثر على سلسلة من الشركات الموردة لقطع الغيار لم تتم استعادتها بعد تعرضها لآثار جائحة فيروس كورونا. واقترحت إدارة الشركة شراء حاملتي الطائرات في وقت واحد، ما سيؤمن استمرارية العمل.

يذكر أن Enterprise هي حاملة الطائرات الثالثة من جيل Gerald R. Ford class الجديد. يبلغ طول سطحها 333 مترا، عرضها 78 مترا. وتم تزويدها بمفاعلين نوويين، وسرعتها تزيد عن 30 عقدة بحرية، وطاقمها 508 ضباط و 3789 بحارا، فضلا عن 2600 أخصائي تقني.

ويمكن أن تحمل السفينة حتى 90 طائرة ومروحية، بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا