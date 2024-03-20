خبير روسي: 20 مارس هو يوم حلول الربيع الفلكي في نصف الكرة الشمالي للأرض

يحل الربيع الفلكي على نصف الكرة الشمالي للأرض، الأربعاء 20 مارس، ويستمر 93 يوما لغاية حلول الانقلاب الصيفي.

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وقال كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي": "لقد بدأ الربيع الفلكي الساعة 6:06 اليوم 20 مارس بتوقيت موسكو، حيث عبر مركز القرص الشمسي خط الاستواء السماوي ودخل نصف الكرة الشمالي من الكرة السماوية، وحل الاعتدال الربيعي. وبدأ الربيع الفلكي في نصف الكرة الشمالي للأرض حيث انقسم اليوم الأرضي إلى نصفين: 12 ساعة من الضوء و 12 ساعة من الظلام، وفي نصف الكرة الجنوبي بدأ الخريف".

وأوضح الأخصائي أنه بعد حلول فصل الربيع الفلكي سيزداد وقت النهار تدريجيا وينقص وقت الليل. وسيستمر الربيع الفلكي 93 يوما حتى الانقلاب الصيفي الذي سيحل الساعة 23.50 يوم 20 يونيو.

وأضاف: "يصنف الربيع في روسيا، كالتالي: الربيع حسب التقويم، الربيع الفلكي، ربيع الأرصاد الجوية، والربيع المناخي، الذي يحل في 21 مارس، والربيع الفينولوجي الذي تعلن الطبيعة بدايته وتتفتح الأزهار في 8 أبريل عندما يتم تجاوز متوسط درجة الحرارة 5 درجات فوق الصفر".

المصدر: نوفوستي