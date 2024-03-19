روسيا.. بدء الإنتاج الصناعي لمنظومة مكافحة المسيّرات في الجبال

تم البدء بإنتاج منظومة مكافحة المسيرات في الجبال والتي زودت برادارات "ريبينيك" ووحدات الحرب الإلكترونية، حيث أصبح من الممكن القضاء على المسيّرات الصغيرة في الجبال والمناطق الوعرة.

أقيم بالقرب من مدينة سوتشي بجنوب روسيا في الفترة ما بين 29 فبراير و7 مارس مهرجان الشباب الدولي، وشارك فيه 20 ألف شخص مثلوا 190 بلدا. ولم تشهد تلك الفعالية الدولية هجوم طائرات مسيّرة أوكرانية، وذلك بفضل نظام الدفاع الجوي الجيد الذي احتوى على الصواريخ المضادة للجو وأنظمة بمقدورها التعرف في الجو على درونات FPV الصغيرة والقضاء عليها. ووضعت في الجبال حول منطقة سوتشي كميات كبيرة من منظومات اكتشاف والتقاط المسيّرات الصغيرة الحجم التي أطلق عليها "بيرويد -إم"، وبفضل تزويد تلك المنظومات برادارات "ريبينيك" ووحدات الحرب الإلكترونية أصبح من الممكن اكتشاف المروحيات المسيّرة الصغيرة الحجم في الجو وإسكاتها.

وبلغ مدى عمل تلك المنظومات 15 كيلومترا، وهي قادرة على اكتشاف المسيّرات على ارتفاع 5000 متر. أما شعاع المسح الضيق فيضمن سرية عمل النظام وحمايته من وسائل الاستطلاع اللاسلكي التقني ويقلل من خطر الإصابة بصواريخ مضادة للرادار.

وقد خضع "بيرويد – إم" للاختبارات العديدة في إدارة التطور الابتكاري التابعة لوزارة الدفاع وفي معهد الحرب الإلكترونية التابع لأكاديمية "جوكوفسكي" للهندسة الجوية. وقد أضيفت إلى المنظومة نتيجة الاختبار لوحة التحكم عن بعد، وتم تطوير المرسلات اللاسلكية مع الترددات الإضافية وتحسين مواصفات الهوائي. ثم بدأ الإنتاج الصناعي المتسلسل لمنظومات "بيريد – إم" المضاد للمسيرات الصغيرة الحجم.

وإضافة إلى تطوير منظومة "بيرويد - إم" تم حل مشكلة إسكات إشارات الملاحة الفضائية، وذلك بفضل منظومة "مغلا" التي تعتبر جاهزة عمليا للإنتاج الصناعي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا