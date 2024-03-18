روسيا.. إنتاج أحدث محطات شحن روسية الصنع للسيارات الكهربائية

قام الأخصائيون في جامعة "أوفا" الروسية للعلوم والتكنولوجيا بتطوير محطات شحن للسيارات الكهربائية بمختلف القدرات، والتي تتألف بالكامل من مكونات محلية الصنع.

وجاء في تقرير نشرته الخدمة الصحفية لجامعة "أوفا" الروسية في عاصمة جمهورية بشكيريا:" قام الخبراء بتطوير محطات شحن محلية الصنع مثل وحدة التحكم الرئيسية ووحدة التحكم في الطاقة والموصلات. أما وحدة الطاقة المركبة الإلكترونية "УЭСМ-30" بسعة 30 كيلواط من طراز"УЭСМ-30" فتم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة "أوفا" المصنعة للأجهزة، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية.

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وحسب الخدمة الصحفية للجامعة فإن الإنتاج الصناعي التسلسلي لمحطات الشحن بسعة 150 و120 و90 كيلوواط والتي ستستخدم في السيارات الكهربائية قد انطلق في المرافق الإنتاجية لجمهورية بشكيريا الروسية، ويمكن أن تظهر تلك المحطات في الأشهر القريبة القادمة في شوارع مدن الجمهورية.

وتم تطوير محطة الشحن مع الكابل المخصص لشحن السيارات الكهربائية. ويحتوي كابل الشحن على غلاف بوليمر متين مصنوع من تركيبة كيميائية مبتكرة، وهو مصمم لشحن السيارات الكهربائية بجهد الإمداد الأمثل، ومقاوم للإشعاع الشمسي والتآكل والتحلل المائي والتعرض للكائنات الحية الدقيقة والبيئات الضارة، مثل النفط والبنزين ووقود الديزل.

وعلى الرغم من جودة نوعية الكابل، فإن محطة الشحن تتيح إمكانية الفصل التلقائي للجهاز الذي يتم شحنه من الشبكة الكهربائية ليس بعد اكتمال عملية الشحن، فحسب بل وفي حال تلف الكابل أو انقطاع الاتصال أو التسرب.

يذكر أن مشروع "مدارس الهندسة المتقدمة" الفيدرالي قد بدأ تحقيقه عام 2022 بمبادرة من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، والغاية منه إعداد الكادر الهندسي لفروع الاقتصاد التي تتميز بتقنيات عالية. وقد دخلت المبادرة في قائمة المبادرات الـ42 التي طرحتها الحكومة الروسية لرفع جودة حياة المواطنين الروس. أما مشروع "مدارس الهندسة المتقدمة" فيتم إنجازه في إطار برنامج "التطور العلمي التقني لروسيا".

المصدر: تاس