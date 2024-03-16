الصين بصدد تصنيع نموذج مدولب شبيه بمدفع "مالكا" الروسي

تعمل الصين على تصميم مدفع عيار 203 ملم يحاكي في تصميمه مدفع "مالكا" الروسي. وقد تم نشر صورة فوتوغرافية للمدفع الذاتي الدفع من هذا النوع الذي يمتلك قوة نارية فائقة.

وتعتبر هذه المحاولة الثانية التي يقوم بها الأخصائيون الصينيون لتصنيع المدفع من هذا العيار الكبير. وقد تحققت أولى المحاولات في النصف الأول من التسعينيات عندما تم إنتاج نموذج جاهز ذي منصة مجنزرة شبيهة بمنصة المدفعين الأمريكيين الذاتيي الدفع М107 و М110. أما مظهره الخارجي فكان شبيها بمدفع "مالكا" السوفيتي الذاتي الدفع، لكن النموذج لم يدخل آنذاك حيز الإنتاج الصناعي المتسلسل.

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واختار الأخصائيون الصينيون للمدفع الجديد منصة مدولبة رباعية العجلات. واستخدم النموذج التجريبي ذخائر شديدة الانفجار بوزن 95.6 كلغ لترمي إلى مسافة 40000 متر. أما مدى عمل النموذج الحديث المزود بمولد الغازات فوصل إلى 50 كيلومترا. ويتوقع أن يزداد هذا المدى في المستقبل. كما يتوقع ظهور ذخائر فائقة الدقة. ولكن إحدى سلبيات المدافع الجديدة هي سرعة الرمي البطيئة التي لا تزيد عن طلقتين في الدقيقة. لكنها يمكن أن تزيد مع استخدام جهاز التعمير الأوتوماتيكي.

المصدر روسيسكايا غازيتا