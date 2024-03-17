روسيا.. الكشف عن ساعة يد مبتكرة ومنتجة محليا

كشف مصنع الساعات الروسي "كونستانتين تشايكين"، عن نموذج جديد من أسرة ساعات اليد الروسية "ريستمون".

عيار الساعة هو العيار الروسي الجديد K33-3 .

يذكر أن "ريستمون"، هي أول ساعة روسية، مصممة ومجمّعة بالكامل في روسيا، ولها جزء دوار صغير. ومواصفاتها كما يلي:

القطر: 33.2 ملم

السمك: 8.1 ملم

التردد: 21'600 ذبذبة في الساعة

احتياطي الطاقة: 42 ساعة

عدد الأحجار: 40

الدوار الصغير من سبائك التنغستن الثقيلة VNZH 95

ويمكن وصف تصميم ميناء ساعة اليد على أنه "مؤشر الجوكر" للوقت، والذي يتم تقديمه على شكل مينا العينين للساعات والدقائق.

وتعيد العلبة والميناء الجديدان إلى الأذهان أحد الطرازات السابقة (2021) لساعة Minotaur الروسية، حيث يستخدم أيضا مؤشر مشابه ليوم الأسبوع. وهو مكوّن من حرفين وتم وضعهما في فتحتي أنف الشخصية. أما أذني الساعة فتصبحان تلقائيا أذني الشخصية.

يتكون المينا البارز لساعة اليد من 40 جزءا، بينما تحتوي العلبة على 64 جزءا. وأصبحت ابتسامة ساعة اليد أيضا أحد التفاصيل الميكانيكية الأصلية: فهي مؤشر لموضع التاج. وعندما يتم تدويره، يُخرج الحمار البري لسانه.

وقد تم إنتاج ساعة اليد بناء على طلب خاص في نسخة واحدة.

المصدر: ixbt.com