روسيا.. تطوير نموذج رياضي لتحسين عمل البطاريات الكمومية

تمكنت مجموعة من العلماء الروس من تطوير نموذج رياضي من شأنه تحسين آليات عمل البطاريات الكمومية.

وأشارت بعض مواقع الإعلام الروسية إلى أن علماء من المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو وعلماء من جامعة "MISIS" الوطنية الروسية للبحوث التكنولوجية طوروا وصفا رياضيا لتشغيل البطاريات القادرة على تخزين الطاقة باستخدام جزيئات الضوء والتأثيرات الكمومية.

وأشارت الخدمة الصحفية للمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو إلى "أن النموذج الرياضي الجديد يسمح بحساب السعة والطاقة والوقت الأمثل لشحن البطاريات الكمومية، والتي ستساعد على تحسين أداء منظومات الطاقة التي تعتمد على الألواح الشمسية، وستساهم في تحسين عمل المركبات الكهربائية، كما أن هذا النوع من البطاريات سيخلق فرصا جديدة لنقل الطاقة بكفاءة عالية".

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وتم تطوير النموذج الرياضي الجديد من خلال دراسة التفاعلات بين جزيئات الضوء والأجسام الكمومية مثل الذرات، إذ اكتشف العلماء أن عدد الأجسام الكمومية في البطارية يؤثر على قوة الشحن، حيث ستزيد قوة الشحن بمقدار ثلاث مرات تقريبا.

ونشرت مجلة Physical Review نتائج الأبحاث التي قام بها الخبراء الروس لتطوير النموذج الرياضي الجديد، وأشارت المجلة إلى أن هذه الأبحاث ستساهم في تطوير بطارايات كمومية فعالة وتطوير طرق شحنها.

المصدر: فيستي