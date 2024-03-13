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روسيا.. ابتكار تكنولوجيا لإنتاج يرقات الذباب المغذية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار تكنولوجيا لإنتاج يرقات الذباب المغذية
ITMO University scientists
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ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث (آي تي إم أو) تكنولوجيا لتنمية يرقات ذبابة الجندي الأسود (Hermetia illucens) الغنية بالبروتين، لاستخدامها كغذاء للحيوانات والطيور والأسماك.

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ووفقا للباحثين، خلال ثلاثة أعوام من العمل حددت مكونات وصفات تغذية الحشرات، وكذلك نظام تقييم ومراقبة خصائص الكتلة الحيوية في كل مرحلة من مراحل النمو. وحتى الفروق الدقيقة مثل حجم مكونات التغذية، وتفتيتها، ونسبة البروتينات والدهون والكربوهيدرات فيها تؤثر في خصائص المنتج.

ويقول المبتكرون: "اقترحنا يرقات ركائز مختلفة، ثم راقبنا سلوكها وكتلتها الحيوية. واتضح أن أعلى تركيز للبروتين والدهون يتم تحقيقه في مرحلة ما قبل الخادرة المبكرة، وهو الوقت الذي تكون فيه معالجة اليرقات أكثر فائدة".

وتشير الباحثة أناستاسيا غوربولينا، تبين أن مكونات الركيزة تؤثر في محتوى البروتينات والدهون في الكتلة الحيوية، ويمكن تعديل هذه المؤشرات للحصول على منتج بالمكونات المطلوبة. عادة، تحتوي اليرقات على حوالي 35-40 بالمئة بروتين.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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