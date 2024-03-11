درون ضد درون.. مسيرة روسية تهاجم مسيرة أوكرانية وتنقذ الجنود الروس من ضربة جوية (فيديو)

أصابت مسيرة روسية مسيرة أوكرانية كانت تحاول توجيه ضربة إلى الجنود الروس.

صدمت المسيّرة التابعة للجيش الروسي مسيّرة أوكرانية استهدفت 7 جنود روس في استعداد لتوجيه ضربة إليهم بالقنابل.

واستطاع مشغّل الدرون الروسي إحباط الهجمة الأوكرانية في محور دونيتسك الجنوبي العملياتي، وذلك بعد أن وجه الدرون التابع له الذي تم تزويده بجهاز حراري (جهاز الرؤية الليلية) لاعتراض الدرون الأوكراني.

وفي الوقت الذي تعلق الدرون الأوكراني لاستهداف المواقع الروسية وقذف المتفجرات إليها تعرض لهجوم الدرون الروسي الذي صدمه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا