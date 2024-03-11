Airbus تكشف عن نموذجها الجديد من "التاكسي الطائر" (فيديو)

كشفت Airbus عن نموذج لطائرة كهربائية مميزة ستستخدم لأغراض النقل المدني في المستقبل.

وأشارت Airbus إلى أن طائرة CityAirbus NextGen المستقبلية صممت لتطلق معدلات منخفضة جدا من الضوضاء أثناء الإقلاع والهبوط ، إذ لن تزيد معدلات الضوضاء عن 65 ديسيبل، الأمر الذي سيجعلها وسيلة نقل مميزة داخل المدن.

وتعتبر هذه المركبة كبيرة نوعا ما مقارنة بمركبات "التاكسي الطائر" التي ظهرت سابقا، إذ يبلغ وزنها طنين تقريبا، وباع جناحيها 12 م، كما جهّزت بأربعة مقاعد للسائق والركاب، و16 محركا كهربائيا، و8 مراوح مثبتة على الذيل والجناحين، ومن المفترض أن تتمكن التحليق بسرعة 120 كلم، كما أن بطارياتها تكفيها لقطع 80 كلم بالشحنة الواحدة.

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وأشارت Airbus إلى أنها ستبدأ باختبارات نموذج CityAirbus NextGen في وقت لاحق من العام الجاري، وأن المركبة الجديدة ستكون وسيلة نقل مميزة للسياحة البيئية، كما ستستعمل كوسيلة لنقل الركاب والبضائع أيضا.

المصدر: 3dnews