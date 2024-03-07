روسيا.. خدمة رقمية جديدة لتحسين جودة المواد الصناعية

طوّر الخبراء في جامعة باومان التقنية في موسكو خدمة رقمية جديدة تساعد على التنبؤ بجودة البوليميرات المستخدمة في المجالات الصناعية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة "PolymerAI" الرقمية الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتساعد المستخدمين على تحديد جودة المواد الصناعية، إذ تسمح للمستخدم بتحديد معايير القوة والمرونة وقابلية التمدد لمواد البوليمر التي يريد استعمالها في مجال صناعي معين، ويتم تزويد الخوارميات الرقمية في هذه الخدمة بقاعدة بيانات واسعة تتعلق بهياكل البوليميرات، ما يسمح لها بتحديد الخصائص الفيزيائية للمواد وبنيتها الجزئية.

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وحول الموضوع قال الباحث والخبير في جامعة باومان، إيفان زلوبين:"الخدمة الجديدة تساعد في العثور على مواد بوليمر واعدة ذات خصائص متميزة، وتسهم في تحسين جودة المواد المستخدمة في الصناعة".

وأضاف:"يمكننا الاعتماد على هذه الخدمة مثلا في اختيار نوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن الذي يمتص الصدمات عند الحوادث، ويحمي سائقي وركاب السيارات من الإصابات التي قد تنجم عنها".

المصدر: فيستي