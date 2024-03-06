الجنود الروس يكشفون عن نموذج "قيصري" من مدرعة "بي إم بي – 3" (فيديو)

تتميز عربات المشاة القتالية من الجيل الثالث بقدرة نارية عالية وذلك بفضل تزويدها بمدفعين عيار 30 و100 ملم ورشاشين.

أما المدفع الأخير فبإمكانه استخدام الصواريخ الموجّهة بالليزر التي يتم تزويدها برأس قتالي مزدوج.

ونظام قيادة النيران المستخدم في تلك المدرعات يتيح الفرصة لضرب أهداف العدو ليلا ونهارا على حد سواء.

ولدى "بي إم بي" من الجيل الثالث محرك يسمح بالسير بسرعة 70 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و45 كلم/ساعة على الأرض الوعرة، و10 كلم/ساعة على الماء. وهناك ميزة مهمة تمتلكها، وهي إمكانية السير إلى الوراء بسرعة 20 كلم/ساعة، الأمر الذي مكّن أكثر من مرة الجنود الروس من الخروج الآمن من القتال. لذلك يمكن أن يُطلق على "بي إم بي- 3" تسمية "الدبابة الخفيفة".

وعلى الرغم من أن الإنتاج المتسلسل لـ "بي إم بي – 3" بدأ نهاية الثمانينيات فإن عملية تعديل وتطوير المدرعة مستمرة إلى حد الآن. وفي وقت سابق قامت قناة تليغرام "أوغولوك سيتخا" بنشر صور لعربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3" التي خضعت للتطوير الميداني. وقد أطلق الجنود الروس على هذا النموذج المطور "المدرعة القيصرية". وقد ظهر عليها ستار مضاد للدرونات، وتمت تقوية دروعها الجانبية بصفائح إضافية. كما تم تركيب شبكات في مقدمة العربة ومؤخرتها. وعلاوة على ذلك فإن النموذج المطور حصل على أجهزة الحرب الإلكترونية "ليسوك". وتستخدم العربة كذلك غطاء مموّها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا