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الخصائص العلاجية لثمار الشزندرة الصينية

العلوم والتكنولوجيا

الخصائص العلاجية لثمار الشزندرة الصينية
Globallookpress Tao Ming/XinHua
نبات الشزندرة الصينية
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اكتشف علماء جامعة هونغ كونغ أن ثمار الشزندرة الصينية تحتوي على مركب سخيزاندرين B (Sch B) وهو مركب نباتي من فئة البولوفينول له تأثير مضاد لسرطان القولون.



وتشير مجلة (American Chemical Society) Pharmacology & Translational Science، إلى أن نبات الشزندرة الصينية ينمو في الصين واليابان وكوريا ومناطق بريموريه وإقليم خاباروفسك في روسيا، وهو نبات متسلق يصل طوله إلى 15 م، وثماره صغيرة الحجم حمراء اللون وطعمها لاذع.

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واكتشف الباحثون خلال الدراسة أن المركب النباتي Sch B polyphenol له قدرة عالية على تدمير الأورام. وللتأكد وتحديد الآلية الكامنة وراء هذه الخاصية العلاجية، اختبروه في علاج خلايا سرطانية من الفئران المصابة بسرطان القولون. واتضح لهم أن Sch B قادر على تحفيز موت الخلايا السرطانية المبرمج (عملية التحلل) عن طريق تنشيط تفاعلات خلوية محددة مع أدوية العلاج الكيميائي.

واتضح للباحثين أيضا أن Sch B كجزء من العلاج المركب، يمكن أن يوقف بفعالية عملية انقسام الخلايا السرطانية حتى في المراحل المتأخرة من تطور سرطان القولون والمستقيم. علاوة على ذلك، أظهر المركب سمية منخفضة جدا تجاه الخلايا السليمة.

ويعتزم الباحثون مواصلة دراسة خصائص Sch B كعامل مساعد للعلاج البديل لسرطان القولون. لكنهم يحذرون من أن هذه المادة غير قادرة على استبدال العلاج الحديث الكامل لسرطان القولون والمستقيم.

المصدر: gazeta.ru

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