نشرت قناة تليغرام "سولوفيوف" الوطنية الروسية لقطات وصورا لإنتاج الدرونات الروسية الضاربة من طراز "غيران".

وأظهر الفيديو إنتاج الدرونات الضاربة على دفعات، وهناك مئات من المسيّرات الجوية الجاهزة لإرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقد علّق أحد مستخدمي القناة الوطنية على الفيديو كما يلي:"هناك زهور ساحرة وجميلة ومعتنى بها جيدا، ومن الواضح أن البستاني يعرف وظيفتها ويحبها".

يذكر أن مسيّرات "غيران" البعيدة المدى أصبحت، إلى جانب الصواريخ المجنحة، وسيلة رئيسية لتوجيه ضربات إلى عمق دفاعات العدو. وتخضع لتحديث مستمر. وظهرت مرتدية "ملابس بلاستيكية سوداء اللون" لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية. كما أنها تدرّبت على تغيير المسارات وتشكيل أسراب.

جدير بالذكر أن الجيش الروسي يوجه ضرباته للمطارات العسكرية باستخدام درونات "غيران" البعيدة المدى، حيث يدمر ما تبقى من الطائرات الحربية. كما يوجه ضربات إلى المصانع العسكرية ومستودعات الذخائر، ويكشف مواقع الدفاعات الجوية الأوكرانية، ويشق الطريق أمام الصواريخ المجنحة القيّمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا