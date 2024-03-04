مصرية تقود فريقا سعوديا - مصريا لحصد المراكز الأولى في مسابقة عالمية

قادت مهندسة مصرية تدعى أشرقت خالد فريقا سعوديا مصريا لحصد المراكز الأولى في مسابقة برمجة الروبوت العالمية roborave.

وقالت في تصريحات لـRT إنها قامت بتدريب الطلاب الفائزين داخل المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها فؤجئت بمستوى الطلاب العلمي الهائل في هذا المجال رغم مشاركتهم الأولى في هذه المسابقة.

وأشارت إلى أن البرمجة فرع متداخل من العلوم والهندسة يشمل تصميم وتطبيقات استخدام الروبوتات، ويتم استخدامه في الكثير من عمليات التصنيع اليوم كما يمكن أن يؤدي تعليم أساسيات الروبوتات للأطفال والمراهقين إلى اهتمامهم بالتكنولوجيا ليصبحوا قادة في المستقبل في هذا المجال.

وحصد الطلاب التابعون لمدارس الرواد الأهلية بالسعودية على المراكز الأولى في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوت roborave بمشاركة 86 متنافس، وكان الفريق مكون من ثلاثة طلاب سعوديين وطالب مصري وهما فارس عبدالله القحطانى 14 عام سعودى ومحمد فهد الشهرانى 17 عام سعودى وعمر الشاذلى مصري.

وأقيمت المسابقة المسابقة "أونلاين" وهى عبارة عن برمجة روبوت يتبع مسار لذاتة بدون تدخل بشرى أشبه بسيارة ذاتية القيادة والمسابقة الأخرى هي إطفاء الحريق عن طريق الروبوت.

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واجتاز الطالب فارس القحطانى صاحب الـ 14 عاما المسار لروبوت كاملاً في أسرع وقت عن المتسابقين الآخرين والذى بلغ عددهم 86 متنافسا من جميع أنحاء العالم وحصل على المركز الأول.

بينما حصل الطالب محمد فهد الشهرانى على المركز الأول في نفس المسابقة وتنفيذ الروبوت لإطفاء الحريق ذاتيا في أسرع وقت عن المتسابقين الآخرين.

المصدر: RT