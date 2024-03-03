خنزير غينيا يصبح أبا لـ400 مولود بعد اقتحامه حظيرة للإناث! (صور)

هرب خنزير غينيا في إحدى حدائق الحيوانات من حظيرته وتسلل إلى قفص الإناث مما تسبب بحمل 100 منهن، حيث من المنتظر أن يصبح الحيوان أبا لـ400 خنزير جديد.

ولاحظ العاملون في حديقة "Hatton Adventure World" بوارويكشاير في وسط إنجلتر، أن الحيوان راندي فقد القليل من وزنه، لكنهم لم يدركوا السبب حتى اكتشفوا أنه في الواقع ذكر من القوارض تم إبقاؤه في الحظيرة الخطأ، المخصصة فقط للإناث.

وقال مدير الحديقة ريتشارد كرادوك: "تمكن أحد ذكور الخنازير الغينية لدينا من العثور على طريقه إلى القفص الأنثوي وقضى وقتا ممتعا للغاية هناك".

مضيفا: "نشتبه بأن طفلا ربما أعاده إلى المكان الخطأ عن طريق الصدفة بعد مداعبته أو أن راندي قد خرج بطريقة ما من حظيرته للوصول إلى الإناث. ونعتقد أن راندي من الممكن أن يكون قد ساهم في حمل ما يصل إلى 100 أنثى. وبما أن خنازير غينيا يبلغ عدد مواليدها حوالي 4، فيمكننا أن نتوقع طفرة كبيرة في المواليد قد تصل 400".

وتابع كرادوك: "لا نعرف المدة التي قضاها راندي في حظيرة الإناث، لكن كان من الممكن أن تكون عدة أسابيع، وهو ما كان سيمنحه الوقت للتجول بين جميع الإناث. وقد علق الموظفون على أنه بدا أنحف قليلا من ذي قبل. لقد انضم الآن مجددا إلى أصدقائه الذكور، ومن الواضح أن لديه الكثير من التفاخر ليقوم به".

المثدر: Mirror