خبير عسكري: حاملة الطائرات "شتورم" أفضل مشروع بالنسبة للبحرية الروسية

وصف اللواء المتقاعد البحري الروسي فلاديمير بيبيليايف حاملة الطائرات المستقبلية "شتورم" بأنها مشروع أكثر واقعية، والأفضل للبحرية الروسية.

وقال اللواء إن المشروع تم وضعه في مركز "كريلوف" العلمي الحكومي بالتعاون مع مكتب "نيفا" للتصاميم البحرية ومعاهد الطيران للبحوث العلمية. وأضاف أن "شتورم" هو سابع مشروع قابل للتصدير تم طرحه عام 2010، ويمكن أخذ أي مشروع من أصل المشاريع السبعة المطروحة كأساس لبناء حاملة الطائرات المستقبلية.

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وأوضح أن المشروع بحاجة إلى تعديلات، حيث يجب الأخذ بالحسبان خبرة حاملات الطائرات الأجنبية ورحلة حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" إلى منطقة العمليات الحربية في سوريا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأعرب عن قناعته بأن حاملة الطائرات الحديثة يمكن أن تحمل أيضا مسيّرات جوية وبحرية وطائرة الإنذار الراداري المبكر. لكن مشكلة المنجنيق ومعدات المكابح والمحرك لا تزال، حسب اللواء، ضمن المشاكل الرئيسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا