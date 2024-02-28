الدفاع الروسية: منصات صواريخ "يارس" الاستراتيجية تنتقل إلى منطقة موسكو للمشاركة في العرض العسكري

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن رتلا من منصات صواريخ "يارس" الاستراتيجية الحديثة انتقل من مقاطعة "إيفانوفو" إلى منطقة موسكو للمشاركة في العرض العسكري في الساحة الحمراء.

وقد مر مسار المنصات الذاتية الدفع للصواريخ بالطريق السريع "إم – 7".

وذكّرت وزارة الدفاع أن تشكيل "تايكوفو" للصواريخ الاستراتيجية يشارك منذ عام 2008 في العروض العسكرية التي تقام في الساحة الحمراء يوم 9 مايو من كل عام بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية .

يذكر أن صاروخ "يارس" الاستراتيجي يتفوق على سابقه "توبول" بنسبة 20% من حيث وزن الشحنة القتالية. وقد تم تزويد "يارس" بـ4 رؤوس قتالية منشطرة موجهة ذاتية، وتصل قدرة كل رأس إلى 500 كيلوطن. كما تم تخفيض مسار الصاروخ النشط بعد إطلاقه نحو الهدف. ويزيد مدى عمل الصاروخ عن 10000 كيلومتر، وتم تزويده بوسائل خاصة باجتياز أنظمة الدرع الصاروخية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا