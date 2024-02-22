الشمس تشهد توهجين قويين على التوالي

أعلن خبراء مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الشمس لأول مرة منذ سبع سنوات شهدت توهجين متتاليين من فئة X .





ويشير خبراء المختبر إلى أن التوهجين القويين سجلا خلال أقل من 12 ساعة.

وجاء في بيان المختبر: "حدث توهجان قويان من فئة X (تقسم توهجات الشمس وفقا لقوة انبعاثات الأشعة السينية إلى خمس درجات أضعفها A وأشدها X) اليوم، 22 فبراير 2024، على الشمس. سجل الحد الأقصى للتوهج الأول ليلا في الساعة 02:17 بتوقيت موسكو. وحدث التوهج الثاني بين الساعة 9 و10 صباحا ومستمر حتى منتصف النهار بتوقيت موسكو".

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ووفقا للتقديرات الأولية سوف تمر كتل البلازما المقذوفة على مقربة من الأرض.

ويشير البروفيسور سيرغي بوغاتشيوف مدير المختبر، إلى أن المرة الأخيرة التي حدث فيها توهجات قوية متتالية في الشمس من الفئة الشديدة كانت في سبتمبر 2017. ومثل هذه التوهجات نادرا ما تحدث، لأنها تستنزف احتياطيات الطاقة الشمسية، واستعادتها يستغرق وقتا طويلا.

ويقول: "يشير حدوث توهجين قويين متتالين على الشمس، إلى أنها تدخل في مرحلة النشاط العالي جدا".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الجاري حدثت خمس توهجات قوية من فئة X على الشمس. ووفقا للخبراء يشير تكرر هذه التوهجات إلى أن الشمس تقترب من ذروة نشاطها، الذي من المفترض أن يحدث في منتصف العام الجاري، أو وفقا لبعض التوقعات سيكون في عام 2025 .

وكما هو معروف، يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، التي تسبب اختلال عمل أنظمة الطاقة ومسار هجرة الطيور والحيوانات وغير ذلك.

المصدر: نوفوستي