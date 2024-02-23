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العلماء الروس يكشفون سبب ظاهرة "الثلج الدموي" في بريموريه

العلوم والتكنولوجيا

العلماء الروس يكشفون سبب ظاهرة
National Marine Biology Science Center
"الجليد الدموي"
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سجل العلماء ظاهرة طبيعية غير مألوفة في مياه بريموريه - تلون الجليد البحري باللون الأحمر.

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وجاء في بيان المركز العلمي الوطني لعلم الأحياء البحرية التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية: "حلل المتخصصون العينات، وتبين أن عشرات الآلاف من القشريات - العوالق الحيوانية من أجناس Neocalanus وPseudocalanus وMetridia وMicrocalanus - تجمدت في الجليد. وأن تلون الجليد باللون الأحمر سببه "وجود صبغة الكاروتينات في أجسم القشريات".
ويشير العلماء إلى أنه في كل سنة تقريبا يرصدون خلال فترة ذوبان الجليد تلونه باللون البني أو الأخضر والسبب في جميع الحالات كما اتضح كانت الطحالب الدقيقة - زهرة الربيع (Pseudohaptolina)، و (Chlamidomonas)، dinoflagellates (Noctiluca) الخضراء وغيرها".

العلماء الروس يكشفون سبب ظاهرة نوع من القشريات

ويضيف بيان المركز: "الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن تلون الجليد باللون الأحمر هذه المرة يرجع إلى العوالق الحيوانية، بينما كانت الطحالب الدقيقة غائبة تماما في طبقة الماء تحت الجليد وفي الجليد نفسه".

المصدر: نوفوستي

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