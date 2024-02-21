روسيا.. الكشف عن طائرة مسيّرة ثقيلة ذات مواصفات خارقة

أجرت شركة "سوخوي" الروسية اختبارات جوية ناجحة لنموذج من المسيّرة الجوية الثقيلة القادرة على الهبوط والإقلاع عموديا، تحمل 300 كلغ من الحمولة المفيدة وتحلّق إلى 500 كلم .

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إن الأخصائيين في مكتب "سوخوي" للتصاميم التابع لشركة الطائرات المتحدة نجحوا في اختبار نموذج ثقيل من المسيّرة الجوية الثقيلة القادرة على الإقلاع والهبوط عموديا.

وأضافت أن الاختبارات أجريت باستخدام معدات وأجهزة التجربة الروسية الصنع، والغاية منها اختبار خوارزميات التحكم في الطائرة المسيّرة وعمل أنظمة الإقلاع والتعلق في الجو والهبوط.

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وأوضحت الصحيفة أن الطائرة الخارقة الجديدة من دون طيار تجمع بين خصائص الطائرة وإمكانات المروحية.

ومن مميزات المسيرة الجديدة مواصفاتها التقنية، حيث تمتلك الطائرة 8 مراوح من شأنها تشكيل قوة الدفع التي تمكّن المسيّرة من قطع مسافة 500 كيلومتر مع حمولة مفيدة تصل 300 كيلوغرام. ويتم تطوير درون "هرقل" هذا لحل مشاكل النقل إلى مسافات بعيدة في مناطق تخلو عن شبكة نقل مطوّرة ومطارات قادرة على استقبال طائرات النقل.

وبمقدور الطائرة المسيّرة الجديدة الهبوط على أية ساحة مستوية غير مجهزة.

المصدر: إنترفاكس